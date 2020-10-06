خريج برنامج مستشاري النيابة الإدارية: استفدنا نظريا وعمليا من التدريب

أشاد المستشار حسان عبد السميع، أحد متدربي البرنامج التدريبي لمستشاري هيئة النيابة الإدارية، بجودة تنظيم البرنامج التدريبي ومحتواه وتوقيته، مؤكدًا أن الموضوعات التي تناولها البرنامج كانت مهمة إلى جانب عملهم بالنيابة الإدارية.

وقال "عبدالسميع"، إن التدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب لا يقتصر فقط على الجانب النظري، بل شمل أيضًا جلسات حوارية وناقشية بين المتدربين والمدربين.

وشهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي الخاص بمستشاري هيئة النيابة الإدارية وعددهم 68 متدربًا، فيما تستقبل الدفعة الثانية وعددهم 100 متدرب ضمن البرنامج التدريبي الذى يستهدف تدريب 915 ممن تم ترقيتهم من أعضاء الهيئة.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة النيابة الإدارية الذي تم توقيعه في شهر أغسطس الماضي، بهدف صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاء الهيئة لمواكبة كافة التطورات الإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري، وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

ويتضمن محتوى البرنامج مهارات القيادة الفعالة ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي ومهارات التفاوض، بالإضافة إلى إدارة الوقت والأزمات وإدارة فرق العمل الناجحة وقيادة التغيير، فضلًا عن الاتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور وآداب واخلاقيات العمل، كما يسلط الضوء على استراتيجية الدولة نحو المستقبل وتطوير الإنسان المصري.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتستهدف الأكاديمية تنمية الوعى بالتحديات التي تواجهها الدولة واستراتيجيتها نحو المستقبل وتطوير الانسان المصري وذلك لصناعة رجل دولة من طراز فريد.