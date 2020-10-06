القبض على مدير مطعم بتهمة تشغيل 16 طفلا بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على مديري مطعم شهير بمنطقة أرض الجولف بمدينة نصر، بتهمة مخالفة قانون الطفل المجرم لعمالة الأطفال.

ودلت التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أنه تم ضبط بعد ضبط 16 طفلا، يعملون داخل المطعم بالمخالفة للقانون، حيث تم اصطحاب الأطفال لنيابة أول مدينة نصر، ومديري المطعم للتحقيق معهم، تحرر محضر وتولت النيابات المختصة التحقيق.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المختصة من وزارة الصحة، للتفتيش على العمالة داحخل المحلات التجارية، وأثناء الحملة تلاحظ وجود عدد من الأطفال، أعمارهم بين 10 سنوات إلى 16 عاما داخل مطعم سياحي شهير بمنطقة مدينة نصر، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.