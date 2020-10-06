محمد ثروت: لم أغب عن الساحة الغنائية.. ولحنت "برب طه والمسيح"

قال المطرب محمد ثروت، إنه أراد توصيل رسالة للمواطنين من خلال أغنيته "برب طه والمسيح احموا مصر يا مصريين"، وهي وهي ممناشدة للمواطنين أن يحموا أنفسهم وأعراضهم والكيان الذي ميزه الله سبحانه وتعالى، حيث تجلى بصوته على أرض سيناء، وهذا شرف ليس للبشرية ولكن لهذه المنطقة.

وأضاف "ثروت" خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلاميتين جاسمين طه، ونهى عبدالعزيز، أنه لم يغب عن الساحة الفنية بالعكس على الرغم من الأحداث في عام 2011 وألف ولحن أغنية بعنوان "برب طه والمسيح"، لافتًا إلى أنه يحب أن يحافظ على رصيده لدى متابعيه.

وأشار إلى أنه يجب معرفة قيمة أن نعيش على أرض مصر، وهي أرض ميزها الله، خاصة أن العديد من الأنبياء جاءوا لمصر، ولا سيما سيدنا إبراهيم الذي جاء وتزوج من أم العرب هاجر المصرية، والدة سيدنا إسماعيل، ومن ذريته منها سيدنا محمد.

وتابع: "لازم أجيالنا وأولادنا وأحفادنا يعرفوا الكلام ده، ويعرفوا إن بلدنا متميزة وحضن للدنيا كلها، لما قالوا مصر أم الدنيا مش عشان حاجة، ولكن لأنها تحتضن كل القادمين لها".

وتحتفل مصر والقوات المسلحة، اليوم، بمرور 47 عامًا، على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في اليوم التاريخي السادس من أكتوبر عام 1973.