بمبادرة "أنت عظيمة".. مرشحة "مستقبل وطن" تبدأ حملتها الانتخابية

بدأت الدكتورة مرفت عبد العظيم مرشحة حزب مستقبل وطن بالقائمة الوطنية من أجل مصر، حملتها الانتخابية بمبادرة "أنت عظيمة" لدعم المرأة، خصوصًا في المراكز والقرى النائية، بالاشتراك مع أمانة المرأة بالحزب.

أطلقت "عبد العظيم" الحملة من قرية عزبة قلمشاه التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بحضور عشرات سيدات القرية، والذي عُقد في دار مناسبات "عائلة أبو السعود"، بادئة الندوة بقولها "أنتي عظيمة بتعليمك – بتنظيمك – بعملك – كلنا معاك".

وخلال حديثها، أوضحت مرشحة القائمة الوطنية، أنّ المبادرة تهدف لتحسين وضع المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً أن المبادرة تعمل على ثلاث محاور، أولها التعليم وذلك من خلال العمل على محو أمية المرأة ومواجهة تسريب الفتيات من التعليم.

وأشارت، إلى أن المحور الثاني يتمثل في توعية المرأة بأهمية تنظيم الأسرة، والحد من الزيادة السكانية، التي تعانى منها مصر، قائلةً "علينا دور كبير في توعية المرأة بالقرى والنجوع"، لافته إلى أن المحور الثالث للمبادرة يدور حول دعم ومساعدة المرأة في إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مما سيساهم في رفع مستوى معيشة المرأه.

وأوضحت "عبد العظيم"، إلى أن حزب "مستقبل وطن" يتبنى تلك المبادرة بهدف الارتقاء بالمستوي الاقتصادي للمرأة خاصة بالقرى الريفية، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".