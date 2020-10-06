صاحب صورة "إشارة النصر" بحرب أكتوبر: كنت بوصل رسالة للعالم

كشف البطل محمد طه، كواليس أشهر صورة "إشارة نصر" في حرب أكتوبر، واصفًا الإشارة بـ"الأيقونة".

ولفت إلى أن الإشارة حدثت في اليوم الثاني من حرب أكتوبر، وكان هناك هجوم عليهم بالطيران الإسرائيلي، وسقط صاروخ بتر رجل زميل له، وكان أمامه خياران إما أن ينزف ويتوفى، أو شخص ينقذه ويحمله ويعود به 4 كيلو مترات ويعبر به قناة السويس لإنقاذه.

وأضاف "طه"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه نفذ الخيار الثاني بحمل زميله، "شيلته على كتفي ومشينا 5 كيلو، وكل ما تحصل غارة ندخل أنا وهو سِتر، ولما تخلص أشيله، الـ5 كيلو في الوقت الطبيعي بيتاخدوا في ربع ساعة، احنا خدناهم في ساعتين، لحد ما وصلنا قناة السويس، وأخدته سباحة لحد ما عبرنا للغرب وسلمته للعلاج".

وتابع: "شافني مراسل عسكري، كان من أخبار اليوم اسمه فاروق رمضان، قالي عاوز أصورك فرفعت له علامة النصر، واللي بتشبه خريطة سينا بالظبط، صباع خليج العقبة والصباع التاني خليج السويس، والاتنين بيحتضنوا سيناء، وكنت بقول للعالم كله إن الجيش المصري انتصر، وسينا بقت في إيدينا".

وتحتفل مصر والقوات المسلحة، اليوم؛ بمرور 47 عامًا، على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، في السادس من أكتوبر عام 1973.