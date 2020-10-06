اللواء "الغباري": نصر أكتوبر بدأ منذ واقعة "رأس العش"

عبّر اللواء أركان حرب محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، عن فخره بنصر أكتوبر، قائلا إن العالم أجمع يقدره بالإعجاز، وبالتالي فإنه غير مسبوق، ما يدل على أن تنفيذ ذلك أخذ جهد ودم وعرق.

واعتبر "الغباري"، خلال لقاء عبر الصوت والصورة بنشرة أخبار "TEN"، أن نصر أكتوبر لا يقتصر على يوم 6 أكتوبر فقط، ولكن يبدأ من أول ضربة للعدو بعد الهزيمة في يوليو بشرق القناة سواء بالطائرات أو المدفعية لاثبات الشجاعة وقطع طابور من الدبابات في "رأس العش".

وأشار إلى أن حرب الاستنزاف هي التي رسخت واستعادت القدرة والروح العالية لدى الأفراد والثقة في مقاتلة الأعداء سواء بالقتل أو الاستسلام، لافتا إلى أن تلك الحرب استمرت لمدة عامين، وأدوت لتطوير الجيش ومعالجة نقاط الضعف، وما يزيد الفخر أن الانتصار تحقق بأدوات أقل من العدو.

وتابع: "كانت أحسن دبابة عندنا بتضرب على مسافة 1800 متر، بينما دبابات العدو بتضرب من مسافة 2800 متر، يعني فيه 1000 متر زيادة، تطلع فيهم 10 طلقات على لما العدو يقدر يرد عليك تاني، وتغلبنا على كدة بالتدريب واستخدام أكتر من عنصر مقاتل علشان يغطي المسافة دي".

وأشار اللواء أركان حرب محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إلى أنه أجريت "ماكتات" على نهر النيل تحاكي اقتحام المانع المائي بنفس الصورة، وجرى تدريب الجنود عليه ويسمى "التدريب على مسرح عمليات مشابه".

وتحتفل مصر والقوات المسلحة، اليوم، بمرور 47 عامًا على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967 حتى 1973 بالاستعداد لمعركة النصر المبين.