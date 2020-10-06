فاروق: مصر بها ثاني أعرق بريد بالعالم.. ونقدم الخدمة لـ21 مليون مواطن

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن البريد المصري أقدم مؤسسة في مصر تقدم خدمة للمواطنين، ما يعد شرفا كبيرا الانضمام له، وعندما عرض عليه وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، تكليفه برئاسة الهيئة قبل وتشرف به.

وأضاف "فاروق"، خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن هيئة البريد في طليعة أفضل مقدمي الخدمة في مصر، والأقدم في تقديم هذه الخدمات، وحدث به تطور عالمي، وتوسعت خدماته التي تقدم للجماهير، لافتا إلى البريد المصري، أنشأ في عام 1865 ويعتبر ثاني أعرق بريد في العالم بعد الإنجليزي.

وأشار رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، إلى أن خدمات البريد بدأت تتطور وأصبح وجهة المدخر وليس تقديم الخدمات اللوجستية او نقل الخطابات ولكن أيضا اصبح مقصد أساسي للمدخرين.

وأكد أن هيئة البريد تمتلك 4 آلاف فرع في جميع المحافظات، موضحا أن زيادة الفروع والعملاء، جاءت نتيجة تراكم خبرات لتقديم خدمات إلى العملاء بشكل أفضل.

وأوضح أن قرب فروع البريد وتطويرها تكنولوجيا، ساعد في زيادة عدد المستخدمين الذين وصلوا حاليا إلى 21 مليون شخص، وهذا رقم كبير مقارنة بعدد العملاء في البنوك.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أن الهيئة حرصت على تنفيذ تطوير كبير في البنية التحتية لشبكة الفروع والاتصال وتطوير منظومة الصراف الآلي، ونقاط البيع والكروت البلاستكية.

وتابع فاروق أن عدد عملاء الهيئة يساوي عدد عملاء كل البنوك المصرية مجتمعة، وتمتلك الهيئة فروعا أضعاف الفروع المملوكة للبنوك المصرية، مؤكدا أن الجميع يتنافس من أجل تقديم خدمة أفضل.

وذكر أن الهيئة تتبع لوزارة الاتصالات بقيادة الوزير الدكتور عمرو طلعت، لكن الجزء الخاص بالتنسيق المالي، يتم المتابعة مع البنك المركزي، حيث تصرف الهيئة معاشات التضامن الاجتماعي، وتتيح استخدام بطاقات ميزة من أجل خدمة أفضل للعملاء.