سمير فرج: السادات تحمل تباعيات قرار الحرب.. وأحيي السيسي على كلمته

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن حرب أكتوبر، بدأت بقرار من الرئيس محمد أنور السادات، الذي كلف المشير أحمد إسماعيل لبدء التخطيط لعملية هجومية، من أجل تدمير خط بارليف والعبور، من أجل تحريك قضية اللاسلم واللاحرب، خاصة أن سيناء كانت مأخوذة من مصر، ولا يوجد أي تحرك دولي بشأن تلك المنطقة نهائيا.

وأضاف "فرج"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه سعيد بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن من أحلى كلمات السيسي اليوم، قوله إن الرئيس السادات هو من اتخذ القرار، وتحمل تباعيات القرار.

واستطرد متحدثا عن العقيد أحمد نبيل، قائلا: إنه كُلف بعمل خطة الخداع الاستراتيجي للعدو، هو مهندس ونجح في عمل خطة مميزة، ساعدت الجيش المصري بشكل كبير، متابعا: "فشلت وأنا مدير الشؤون المعنوية، أن أجعله يتحدث في الإعلام، وحتى الآن يرفض العقيد أحمد نبيل الحديث عن دوره في حرب أكتوبر، وخطة الخداع الاستراتيجي للعدو، وهو مازال حي يُرزق ويرفض الحديث، ويقول اتكلموا انتوا أنا أديت دوري في الحرب".

وأردف أن يوم الحرب، المفتي أباح للعساكر والجيش بالإفطار في شهر رمضان، خاصة أن الحرب أمام عدو على أرض مصرية، "طبعا محدش فينا شاف الفطار، وكان كل هدفنا هو إننا نقابل العدو، إحنا كنا مستنيين اليوم ده من سنين، عشان ناخد حقنا".

وأشار إلى أن الرئيس السادات خطب في الجيش، وأعلن استشهاد شقيقه الأصغر، وأنه أول شهيد قبل الحرب مباشرة، وظل متواجد من الساعة الثانية، وحتى الخامسة حينما بدأ يسمع عن عبور القوارب وغيرها.