أبطال أكتوبر "3D".. تنفيذ أفلام كرتون عن شهداء 73: "بنوعي الأجيال"

تخزن ذاكرة التاريخ المصري الكثير من سير وإنجازات الأبطال الذين صنعوا المدج للوطن، وضحوا بحياتهم من أجل أن يتقدم وينهض، وهو ما دفع الشاب الثلاثيني أحمد أمين، على تخليد ذكرى شهداء الوطن بطريقة فريدة تساهم في تنشأ جيل يعلم تاريخ وبطولات الجيش، ليخلق بداخلهم الانتماء والتضحية.

الأفلام الـ3d، كانت وسيلة "أحمد"، في تحقيق غايته، البداية كانت خلال دراسته في الفرقة الثانية من كلية تجارة، حينما تحمس لاقتراح أحد زملائه في تنفيذ فيلم عن بعض مشاهد حرب الاستنزاف، ليلقي إعجاب الكثرين، "بعدها تواصل معايا المؤرخ العسكري أحمد عطية، واقترح فكرة تنفيذ صائد الأفاعي"، وهي تحكي سيرة الشهيد إبراهيم الرفاعي والمجموعة 39 قتال.

ثلاث أركان رئيسية يعتمد عليها أي فيلم ينفذه الشاب الثلاثيني، وهما السيناريو، الإداء الصوتي، وتنفيذ الفيلم 3d: "بيساعدني عدد من الزملاء في تقديم الإداء الصوتي، وأنا اللي بشتغل على التصميم والتنفيذ"، حسب حديث أحمد لـ"الوطن".

وأضاف، مصادر عديدة للمعلومات أعتمد عليها قبل البدء في أي فيلم عن أبطال الجيش المصري، ففي الفيلم التوثيقي لحرب أكتوبر، أعتمد على عدة مصادر من بينها مذكرات عدد من قادة الحرب منهم المشير أحمد إسماعيل، الفريق سعد الدين الشاذلي، والمشير محمد عبد الغني الجمسي، بالإضافة لعدد من الكتب لعدد من القادة والمؤرخين العسكريين.

الرفاعي منسي.. فيلم نفذه "أحمد"، لتجسيد بطولات الشهيدين إبراهيم الرفاعي وأحمد صابر المنسي، فهما متشابهان إلى حد كبير في البطولة، ويعلم الكثير أن الرفاعي قدوة بالنسبة للشهيد منسي: "في نهاية العمل قمنا بتوصيل رسالة و هي أن الرفاعي بطل الأمس ومنسي بطل اليوم وأنت بطل الغد".

3 أشهر من العمل المتواصل، تلك هي المدة التي يحتاجها لإنتاج فيلم واحد تكون مدته حوالي 25 دقيقة، ولا يبحث "أحمد" ورفاقه عن العائد المادي، "التكلفة بتكون في الوقت والمجهود المبذول".