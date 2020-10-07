منافسة ساخنة بين مرشحي "الصف" تنذر بسيناريو "الجولة الثانية"

يترقب الشارع الانتخابي داخل دائرة "الصف" منافسة شديدة بين المرشحين، وتفتيت الأصوات، وأسفرت نتائج الطعون والاستبعدات عن تنازل المرشح سيد جوهر، رمز التمساح.

وينذر ترشح أكثر من عضو من قرية ومدينة واحدة، بوجود جولة ثانية من الانتخابات، بين اثنين من المرشحين كسيناريو أكثر ترجيحا، في وقت يعمل المرشحون فيه على استقطاب الشباب وكبار السن؛ باعتبارهما كلمة السر لحسم هذه المعركة.

ويضم مركز "الصف" 40 قرية ومدينة، يتركز المرشحين بها في 10 قرى ومدن فقط، وهم: "الأقواز والفهميين 1و2، والشوبك، وصف البلد و وأسكر، وعرب الحصار القبلية، والاخصاص، ونزلة عليان، ونجوع العرب، والجزيرة"، فيما خلت باقي المدن والقرى من مرشحي البرلمان.

ويتوزع المرشحون بعد تنازل سيد جوهر على 6 وحدات محلية انتخابية، كالآتي: وحدة محلية الودي، وبها 3 مرشحين: معتز الدريملي، وياسر حجاج، وأحمد أيمن، ومدينة الصف مرشحان، هما عبد الرحمن علام، والخشن عبد الفتاح، أما الوحدة المحلية بالأقواز تضم 6 مرشحين هم: جمال أبو عوض، وأحمد سعد نويصر، وعبد الحميد الشرقاوي، وهاني ضيف، وأحمد فيصل.

وتضم الوحدة المحلية بغمازة الصغرى، 3 مرشحين هم: عربي زيادة، وخالد عليان، وسلامة جمعمان، أما الوحدة المحلية بالاخصاص، فتضم مرشحا واحدا، وهو محيي الزيدي، والوحدة المحلية بالشوبك، تضم 3 مرشحين، وهم: وجدي الصيفي، وأحمد عبد العال، وطوخي سيد طوخي.

ويعد أحمد سعد نويصر، مرشح حزب مستقبل وطن، ومحيي الزيدي، وجمال أبو عوض، نواب قدامى، والمستشار العربي زيادة، وخالد عليان، الأكثر شعبية في قائمة المرشحين؛ فضلا عن الشاب معتز الدريملي؛ لانتخابات البرلمان.

وارتفعت فاتورة الدعاية الانتخابية بشكل غيرمسبوق، نتيجة كثرة المرشحين، واحتدام المنافسة بين الأحزاب السياسية والمستقلين، لدرجة غابت فيها لافتات القماش عن المشهد.

ويتبع دائرة الصف: الصف البلد، والودي، وأسكر، والشوبك الشرقي الذي يضم قرى "عرب أبو ساعد، والمنيا، والشوبك الشرقي"، والأخصاص الذي يضم وحدات "الاخصاص، وغمازة الكبرى، والطرفا، وكفر طرخان"، والعطياتو الأقواز وفيه وحدات "عرب العبابدة، والأقواز، وعرب الحصار القبلية، والجزيرة الشقراء"، والفهمين غمازة الصغرى، ويضم وحدات "عرب الحصار البحرية، ونجوع العرب، ونزلة عليان، وغمازة الصغرى، والحي".

يذكر أن دائرة الصف، بها 3 مرشحين، ينتمون إلى أحزاب مختلفة، وهم أحمد سعد نويصر "حزب مستقبل وطن"، ومعتز الدريملي "حماة الوطن"، ووجدي الصفتي "حزب النور"، بالإضافة إلى جمال أبو عوض، ومحيي الزيادي، نواب سابقون .

وتعرض عددا كبيرا من مرشحي هذه الدائرة، لوابل من الشائعات، منهم جمال أبو عوض ومعتز الدريملي، ويحيى الزيادي، إلا أنهم تعاملوا معها بطريقة البيانات، أو التواجد عبر فيديوهات، أو اللجوء إلى المؤتمرات.