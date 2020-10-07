تحويل 9 ملايين جنيه مستحقات 310 عمال مصريين غادروا الأردن

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان الأردن، نجح بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، في تحويل مستحقات 310 عمال مصريين لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أشار فيه إلى أنّ المستحقات بلغت 566 ألفا و769 دولارا، أي ما يعادل 8 ملايين و983 ألفا و296 جنيها مصريا تقريبا، قيمة القائمة الثانية عشر، ويتواصل المكتب تباعًا مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد، المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بمراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة فيس بوك الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وحال كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وينسق المكتب لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة