يوسف" يطارد حلم الالتحاق بكلية الطب.. ووالده "نفسي أشوفه دكتور"

"يوسف أحمد عبد التواب"، نشأ في أسرة ضيقة الحال، أكبر أشقائه الثلاثة، اضطر للخروج للعمل في "المحارة"، وأحيانا في جني وتجفيف الملوخية من أجل مساعدة والده في توفير لقمة العيش لأسرته، فحصل على مجموع 96% وضاع حلمه وحلم أسرته بالالتحاق بكلية الطب.

أوضح يوسف لـ"الوطن" أنّه كان يعمل نهارًا ويذاكر ليلًا، ولم يأخذ دروسًا خصوصية إلا في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية فقط، وحصل على مجموع 96% فكانت بمثابة الصاعقة خصوصًا أنّهم كانوا يحلمون بالتحاقه بكلية الطب.

وأشار إلى أنّه بكى عندما علم بمجموعه خصوصًا أنّ التنسيق لم يأتي له إلا بكلية التمريض، وتدمر حلمه، وفي اليوم التالي نزل للعمل مع والده فكان يحمل "الطوب الأحمر" وصوّره شخصًا ونشر الفيديو عبر الـ"فيسبوك" وكرمه محافظ الفيوم وعندما وعده بتوفير منحة دراسية له ظهرت له بارقة الأمل، ولكنه لم يتم توفير منحة له.

والتقط "أبو يوسف" طرف الحديث قائلًا أنّ يوسف لم يكن ينام إلا وقت قليل وكل حلمه الالتحاق بكلية الطب، ولو كانت الظروف تسمح كان أدخل يوسف الجامعة الخاصة ، ولكنهم يدبرون قوت يومهم بصعوبة، ويبقى الحل الوحيد لهم هو أمل توفير منحة له بإحدى الكليات الخاصة.

على جانب آخر، قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، منح يوسف شهادة تقدير ودرع المحافظة، تقديرًا لتفوقه الدراسى في الثانوية العامة، ولكونه نموذج من الشباب المكافح الذين يجب الاقتداء بهم.

وأكدّ أنّ المحافظ تواصل هاتفيًا مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتوفير منحة دراسية له، وأنّ الوزير أخبره أنّه سيوفر منحة له في جامعة النهضة، وفي اليوم التالي أخبرهم الوزير أنّه رتب المنحة مع رئيس جامعة "النهضة"، ولكن الجامعة ماطلت في الحاقه بها، والأمر خارج قدرة المحافظة.