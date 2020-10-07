"أنا جبت كحكة".. كيف نتخلص من المصطلح الدارج بعد تصريحات شوقي؟

"مش عاوزين نقول أنت جبت كحكة أو انت سقطت أو انت نجحت، مش عاوزين نرهبه في التعليم ولكن نحببهم في التعليم"، تصريحات جديدة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، مبررا ذلك بأن رؤية رحلة التعليم ليست رحلة حصاد درجات ولكن رحلة تعليم، لابد أنه سيخطئ وبعد أن يخطئ سنصحح له الخطأ.

وأشار شوقي إلى أن دور المعلم مهم في هذه المرحلة، لكن لا يتم إعلان الطلاب بأرقام تقييمه، وإنما التقييم من خلال الألوان تعطي فكرة للمعلم والأهل نقاط القوة والضعف لكل طالب للعمل على تحسينها.

مصطلح "الكحكة" والسقوط والنجاح، الذي أشار إليه الوزير في حديثه، علقت عليه الدكتورة إيلارية عاطف، الخبير التربوي وخبير المناهج وطرق التدريس المعتمد، بأنه لا يوجد طالب ناجح أو راسب وإنما يوجد طالب حقق نواتج التعلم وآخر أخفق في تحقيقها، ولا تعود المسؤولية على الطالب فقط وإنما على المعلم والأهل في المنزل أيضا، فهل تم تهيئة الطالب لتحقيق نواتج التعلم بما يناسبه قبل اتهامه بصفة "كحكة" أو راسب أم لا، بحسب تعبيرها.

إيلارية: كل الطلاب قادرين على تحقيق التعلم وإنما درجة الاستجابة تختلف من شخص لآخر

من الأفضل وجود نظام تقييم خاص بكل طالب لمتابعة مستواه على مدار العام لعلاج القصور الذي يعانيه في تلقي المنهج، وبحسب رواية الدكتورة إيلارية لـ"الوطن" يجب التخلص من مصطلح الكحكة والراسب وعلينا كمعلم التساؤل "هل أنا كمعلم هيأت للطالب الراسب استراتيجيات تدريس تلائم تفكيره" وذلك لأن كل الطلاب قادرين على تحقيق التعلم وإنما درجة الاستجابة تختلف من شخص لآخر.

وأشارت خبير المناهج وطرق التدريس المعتمد إلى أنه يمكن ابتكار استراتيجية تدريس وشرح تناسب الطلاب، وعلى سبيل المثال بعض الطلاب لا تتعلم بالسمع فقط ويجب إدخال طريقة تفاعلية في الشرح لهم لجذب انتباههم وضمان تحصيلهم للمحتوى العلمي.

يذكر أنه بالنسبة لنظام التقييم في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، نص القرار على أن تكون بناء على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، والمهارية"، باستخدام الأداء المتدرج، وفي نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منها في ملف الطالب.