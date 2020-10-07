5 خطوات لإدخال كهرباء لـ"فيلا داخل كومبوند"

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 5 خطوات يجب أن يتبعها المشترك للتقدم بطلب إدخال كهرباء لوحدة سكنية "فيلا داخل كومبوند" بالمدن الجديدة.

المستندات المطلوبة

- صورة من أصل الرخصة

- صورة التوكيل + صورة البطاقة + خطاب البنك أو تقديم إخطار التخصيص

شروط الحصول على الخدمة

- مالك الأرض أو وكيل أعمال

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات المواطن

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

- انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS)

- تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجد)

- استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS)

مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

- تحقيق سياسة الدولة في ترشيد الطاقة.

- القضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين وبالتالي إصدار فواتير شهرية خاطئة.

- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاد الرصيد.

- تتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلي.

- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

- تتميز غرف العدادات الذكية "مسبوقة الدفع" بجودة عالية.

- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".

- يقضي على مشاكل الفواتير المبالغ فيها.

- يعد العداد مركز تحكم بالمنزل يستطيع المستهلك تخفيف الأحمال بمنزله.

- يمكن للمستهلك إعادة التيار بمنزله فى حالة انقطاع التيار من خلال خفض الأحمال بمنزله فيعود التيار له مباشرة.