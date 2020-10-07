ضبط 5 أشخاص نصبوا على مواطنين في 14.5 مليون جنيه بزعم توظيفها

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص، "شريك بمصنع، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية"، و4 آخرين، بأنّ صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، تلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها مقابل حصولهم على أرباح شهرية، لكنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية بالمخالفة لأحكام القانون.

ومن خلال البحث والتحري، تبين صحة البلاغ، إذ يمارس المذكور نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغ إجماليها 14 مليونا و614 ألف جنيه مصري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، لكنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، جرى ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.