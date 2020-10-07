ضبط تاجر ربح 10 ملايين جنيه من تجارة العملة خلال عامين

تكثّف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، لما لها من آثار ضارة على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة، أن "حاصل على بكالوريوس تجارة، تاجر، ومستورد له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد"، يمارسان نشاطا إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وبيعها للتجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء، وتسليم ما يقابلها بالجنيه المصري للأول، الذي يرسلها لذوي العاملين بالخارج من خلال حوالات بنكية مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وأمكن ضبط المتحرى عنه الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني، وتبيّن أنّ حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندى بلغت (10 ملايين جنيه مصري)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.