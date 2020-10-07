ضبط 174 قطعة سلاح و206 قضايا مخدرات وتنفيذ 74831 حكما 

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 174 سلاحا ناريا بحوزة 142 متهما، وذلك على النحو التالي:

(12) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(23) بندقية خرطوش.

(18) طبنجة.

(120) فردا محليا.

(112) طلقة مختلفة الأعيرة.

(216) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ (74831) حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

(327) حكم جناية.

(22482) حكم حبس جزئي.

(4440) حكم حبس مستأنف.

(36282) حكم غرامة.

(11300) حكم مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط (206) قضايا مخدرات ضبط خلالها (213) متهم وبحوزتهم الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (111,077 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (57,669 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,122 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,755 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (197جرام)

كمية من مخدر الشابو وزنت (5,990 كيلو جرام)

كمية من البودرة المخدرة وزنت (464 جرام).

(7496) قرص مخدر.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط (2) تشكيل عصابي ضما (4) متهمين، ارتكبا (4) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين:

ضبط (52) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط (22) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:

ضبط (187) مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها:

إعادة (2 سيارة).

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (12881) مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين:

فحص (70) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:

ضبط (10) قضايا تهريب أبرزها (مستحضرات تجميل – مواد غذائية – مستلزمات طبية)، وبلغت القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من 12 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.