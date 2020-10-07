محمد سامي ومي عمر يحتفلان بعيد زواجهما الـ10: إنتي العالم بالنسبة ليّ

احتفل المخرج محمد سامي بمرور 10 سنوات على زواجه من الفنانة مي عمر، على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "سامي" صورة لزوجته وعلق عليها، قائلاً: "ذكرى زواج سعيدة يا حبيبتي.. مر 10 سنوات الآن.. 10 سنوات من الحب والمشاركة والاهتمام والدعم".

ووجه لها رسالة خاصة، قائلًا: "مي أنتي بالنسبة لي كل العالم".

تزوج محمد سامى ومي عمر عام 2010، بعد علاقة حب نشأت أثناء دراستهما الجامعية، وقدما معا العديد من المسلسلات منها "ولد الغلابة، الأسطورة".

ويعقد المخرج محمد سامي، حاليا الاستعدادت الأخيرة لبدء تصوير فيلمه الجديد "العميل صفر"، مع نيللي كريم بالتعاون مع المنتج وائل عبدالله، حيث تعاقدت نيللي على الفيلم بشكل رسمي وبدأت الاستعداد للشخصية التي تقدمها في العمل.

وتجرى الشركة المنتجة حاليا إبرام باقي التعاقدات، بناء على قائمة الممثلين، الذين وضع أسماءهم مخرج العمل محمد سامي.

ويؤدي بطولة الفيلم الفنان أكرم حسني ومن تأليف وائل عبد الله والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث عاد سامي لاستكمال التحضيرات بعد فترة من التوقف لعدم جاهزية السيناريو.

كما يستعد سامي لمسلسله الرمضاني الجديد "نسل الأغراب" الذي يكتبه ويخرجه للعرض في شهر رمضان 2021، ويجمع فيه النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ويشارك في بطولته مى عمر، أحمد السعدني، فردوس عبد الحميد، نرمين الفقي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة وعدد آخر من الفنانين.

قدم المخرج محمد سامي بلاغا ضد مجهول انتحل صفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأنشأ صفحة وهمية باسمه للتحدث مع بنات راغبات في الدخول إلى عالم الفن، حيث طلب منهن صورا عارية حتى يبتزهن بعد إرسال هذه الصور ويطلب منهن مبالغ مالية للدخول للوسط الفني.