بالفيديو.. سائح أوكراني يُقبل أرض مصر فور نزوله من الطائرة بمرسي علم

عبر سائح أوكراني الجنسية عن حبه الشديد لمصر، واشتياقه للعودة إليها بعد غياب طويل، بتقبيله الأرض فور نزوله من سلم الطائرة، وهو يردد «i love Egypt»، في مشهد جذب انتباه الحضور، الذين التقطوا الصور التذكارية، ووثقوا المشهد بتصوير فيديو للسائح وهو يحضن ويقبل أرض مطار مرسى علم الدولي.

التقط العاملون بمطار مرسى علم صور وفيديو للسائح الأوكراني، الذي قام بتقبيل الأرض، عقب نزوله مباشرة من سلم الطائرة القادمة من أوكرانيا، في أول رحلة طيران إلى مطار مرسى علم، بعد انقطاع دام لأكثر من 7 شهور، منذ توقف الطيران عقب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال أحد العاملين بالمطار لـ"الوطن" إن السائح عبر عن حبه لمصر، مردداً عبارة «i love Egypt»، مما أثار انتباه العاملين في المطار، موكداً أنه من عشاق مدينة مرسى علم، وجاء إليها أكثر من مرة في السابق، لممارسة هواية الغطس في شواطئ البحر الأحمر.

وأشار "عاطف عثمان"، مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، في تصريحاته لـ"الوطن"، اليوم الأربعاء، إلى أن فنادق مرسى علم استقبلت عدداً من الرحلات الأسبوع الجاري، لأول مرة من فرنسا وأوكرانيا، عقب استئناف رحلات الطيران مرة أخرى، لافتاً إلى عودة السياحة الخارجية بفنادق مرسى علم، التي استقبلت العديد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا وفرنسا َواوكرانيا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وقال "نبيل حسين"، الخبير السياحي، إن فنادق البحر الأحمر استقبلت آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة، منذ فتح حركة الطيران الخارجي، موضحاً أن مصر كانت من أول 10 دول في العالم فتحت مجالها الجوي أمام السائحين والوافدين، لزيارة مقاصدها السياحية، وذلك في مطلع شهر يوليو الماضي، مؤكداً على إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر.