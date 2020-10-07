حقيقة انتشار التماسيح في "بحر شبين" بالمحلة الكبرى

شهدت العزب التابعة لقرية "صفط تراب"، بدائرة مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، حالة من الذعر خيمت على وجوه أعداد كبيرة من المواطنين، اليوم الأربعاء، عقب انتشار أنباء عن ظهور تماسيح صغيرة في مياه "بحر شبين"، تزامناً مع ارتفاع منسوب نهر النيل.

وتلقت غرفة العمليات والطوارئ، التابعة لمديرية الري والموارد المائية في الغربية، إخطاراً من أحد المزارعين يمتلك قطعة أراض الزراعية على أحد جانبي "بحر شبين"، في نطاق عزبة "راغب"، المقابلة قرية "صفط تراب"، بمشاهدة تمساح صغير الحجم يطفو على سطح المياه، أثناء قيامه بري الأرض، مما اضطره إلى مغادرة المكان دون استكمال عمله.

وأفادت مصادر بغرفة عمليات مديرية الري بأن بعض الصيادين رصدوا وجود تمساح آخر يصل وزنه إلى حوالي 18 كيلوجرام، حال صيدهم الأسماك بطرح النهر، المقابل لذات العزبة المذكورة.

وعبر عدد من الأهالي عن مخاوفهم بسبب ما يتردد عن وجود تماسيح في "بحر شبين"، وقال "حسين محمد"، أحد المزارعين: "والله احنا سمعنا القصة دي، وكل الأهالي خايفين على حياتهم بسبب شيوع أخبار متكررة حول ظهور التماسيح"، مشيراً إلى أن البعض برروا ظهور هذه التماسيخ نتيجة ارتفاع منسوب فرعي النيل، دمياط ورشيد، وكافة الترع المتصله بهما، ومنها "بحر شبين"، الذي يتسع عرضه لأكثر من 250 متراً، وبعمق حوالي 40 متراً.

وتابع "حسين" قائلاً لـ"الوطن" إن "الذعر يجتاح كافة المزارعين ومالكي الأراضي الزراعية، خشية تعرض حياتهم للخطر، في حال غمر أرضهم، أو انتشار التماسيح وانتقالها إلى تجمعات المياه وسط الأراضي الزراعية، على حد قوله، مناشداً الأجهزة المعنية بضرورة التدخل السريع، لطمأنة كافة الأسر والعائلات في 5 قرى، يعيش بها أكثر من 8 آلاف مواطن على ضفتي بحر شبين.

ومن جانبه، أصدر محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمي، توجيهات عاجلة إلى رئيس مركز ومدينة المحلة، حاتم زين العابدين، بضرورة التنسيق الكامل مع مسئولي إدارة الري، لفحص شكاوى المواطنين حيال ظهور تماسيح صغيرة بنطاق ترعة "بحر شبين"، والتأكد من صحة الواقعة من عدمه.

وأعلن وكيل وزارة الري والموارد المائية في الغربية، المهندس عادل عبد القادر، أن غرفة عمليات الري تلقت شكوى بذلك الشأن، وعلى الفور كلف مدير إدارتي الري والصرف بأهمية تشكيل فرق بحث وتمشيط سطح مياه ترعة بحر شبين، وأضاف أنه كلف مساعديه بأهمية تشكيل لجنة عاجلة من مهندسي الري، للبحث عن أي تماسيح محتملة واصطيادها فوراً.

وأكد أن فرق البحث لم ترصد أي تماسيح في المياه وتم التوجيه بتكثيف البحث بطول بحر شبين، كما أشار إلى أنه يجري إعداد تقرير مفصل حول الأنباء المتداولة بسأن انتشار التماسيح في بحر شبين من عدمه، ووضع سبل تأمين المزارعين خلال الفترة الراهنة.