"لأسباب أخلاقية".. "الطوبجي" ينسحب من انتخابات ميت غمر بالدقهلية

حالة من الجدل الشديد في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أحدثتها كلمات اعتذار الدكتور أحمد السيد الطوبجي وشهرته "عزت" مدير الإدارة الصحية بميت غمر، عن استكمال المعركة الانتخابية عندما ذكر أن اعتذاره "لأسباب أخلاقية".

ورود اسم "الطوبجي" بكشف المخدرات

بدأت معركة "الطوبجي" منذ إعلان ترشحه ثم ورود اسمه في كشوف المخدرات، ضمن 17 أسما أظهر الكشف الأولي اسمه "إيجابي مخدرات" وصدرت الكشوف الابتدائية للمترشحين دون اسمه بين مترشحي دائرة ميت غمر.

ولجأ "الطوبجي" إلى محكمة القضاء الإداري ويتمكن من إثبات أن ما كان يتعاطاه هو أدوية طبية لمرضه، وتقضي المحكمة بإعادته إلى كشوف المترشحين، ويظهر اسمه في الكشوف النهائية وحصل على رقم 23 بدائرة مركز ميت غمر.

"الطوبجي": أنسحب لأسباب أخلاقية

وعاد "الطوبجي" ليثير الجدل، عندما كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "بفضل من الله وبعد إدراج اسمي ورقم الترشح والرمز الخاص بي ضمن القائمة النهائية بناء على حكم محكمة القضاء الإداري (المستعجل) وبعد استشارة الأهل والأصدقاء اُعلن عدم استمراري في سباق (صراع) الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 اعتبارا من اليوم لأسباب أخلاقية وأعاهد الجميع أمام الله بأن أظل خادما لأبناء مركز ومدينة ميت غمر من أي موقع أتولى مسؤوليته".

"الطوبجي": أنا من أقوى المرشحين

وقال الطوبجي لـ"الوطن": إنني كنت واحدا من أقوى المرشحين في الدائرة ومرشح مستقل، ولا أتبع أي حزب، واعتمدت على علاقاتي طوال 30 سنة من العمل العام، وكنت أتوقع الفوز إن لم أدخل في الإعادة.

وأضاف: منذ إعلان ترشحي وجدت نفسي أدخل في مهاترات وكان يمكن أن أتصدى لها، لكني أرى أن كرسي البرلمان ليس الجاه الذي يستحق كل هذه الحرب فأنا موظف عام، وأحافظ على اسمي وكرامتي، فمن الآن بدأت حرب تكسير العظام بين المترشحين في الدائرة.

وأكد أنه بعد ظهور اسمه في كشف المخدرات، "أنا طبيب باطنة منذ 30 عاما، وأعلم جيدا أن المخدرات تظهر في البول، وكيف أتعاطى المخدر وأنا ذاهب للجنة اختبار مخدرات؟!، ولذلك تم قبول طعني وقضت المحكمة بإعادتي للكشوف".

ويتنافس في الدائرة 36 مترشحا على مقعدين، ومن بينهم أعضاء مجلس النواب الحاليون أسامة راضي وبدوي عبداللطيف هلال، بالإضافة إلى رئيس نادي الزمالك.