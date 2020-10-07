غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بمدينة طور سيناء للصيانة

أصدرت شركة الكهرباء بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، بيانًا، اليوم، أكدت فيه فصل التيار الكهربائي غدًا خلال الفترة الصباحية، عن 6 أحياء بالمدينة، لإجراء الصيانة الدورية المبرمجة.

وقال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، إنه سيجري فصل التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً، وسيجري الفصل بالتتابع عن الأحياء المستهدفة، حتي لا تطول مدة الفصل.

وأوضح رئيس المدينة، أن برنامج الصيانة الدورية يستهدف 6 مناطق، هي: "عمارات 720 وحدة، وعمارات 840 وحدة، وعمارات البنك من رقم 1 حتى 27، و المركز الطبي الحضري، وخزان توشكي، وعمارات الإيواء العاجل بتوشكى" وجميع المحال التجارية والمخابز والمدارس الكائنة بتلك المناطق، وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية، إلا بعد استقرار التيار الكهربائي .