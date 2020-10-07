مبادرة لتطوير مهارات الطلاب على الحاسب الآلي بالفيوم

افتتح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، معمل كمبيوتر بمدرسة السنوسي الإعدادية بقرية الحسينية، التابع لإدارة إطسا التعليمية، اليوم، والمقدم كمنحة للمدرسة من جمعية "المصري الأصيل" ضمن مبادرة لتطوير مهارات الطلاب على الحاسب الآلي.

وقال وكيل الوزارة، إن المنحة شملت ١٥ جهاز كمبيوتر كاملا بجميع المشتملات وشاشة عرض رئيسية واشتراك انترنت، من المقرر اتغلاله في تدريب الطلاب على برامج الأوفيس ومبادئ الانترنت والتعامل مع بنك المعرفة، بالتعاون مع وحدة دمج التكنولوجيا بمديرية التربية والتعليم.

حضر الزيارة الدكتور حمدي عبده مدير إدارة إطسا التعليمية، وهشام أبوعوف مدير إدارة المشاركة المجتمعية، ومنال فاروق مدير وحدة دمج التكنولوجيا، والدكتورة منال عاصم رئيس مجلس إدارة جمعية المصري الأصيل، والدكتورة إيمان حسن مدير جمعية المصري الأصيل بالفيوم.وتقدم وكيل الوزارة بالشكر لفريق العمل والمشاركة المجتمعية والجهات المانحة المشاركة في تنفيذ المبادرة وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

جدير بالذكر أنّ وكيل وزارة التربية وللتعليم بالفيوم، تفقد فعاليات مشروع "صحتهم مستقبلهم" بمدرسة دفنو الرسمية للغات بإدارة إطسا التعليمية، لمتابعة أنشطته التي تشمل صيانة دورات المياه بالمدرسة كمنحة من المشروع المنفذ من خلال شركة مياه الشرب بالفيوم واليونيسف بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم - إدارة المشاركة المجتمعية.