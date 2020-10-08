حظك اليوم الخميس 8-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن امرأة برج الأسد أنّها عاطفية، وتثق بنفسها كثيرًا، كما أنّها تعشق الحياة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

رغم الضغوط؛ يمدك الفلك بالقدرة على تنمية أعمال وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في وضع داعم يعدك اليوم بأوقات سعيدة تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.