حظك اليوم الأربعاء 7-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز برج الأسد بالإبداع، الطموح، الكرم، السخاء، الحس الفكاهي، كما أنه يتمتع بشخصية قيادية.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر وقد يساعدك أحد الأصدقاء على إيجاد حلول جذرية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع أن تقاوم المشاعر السلبية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.