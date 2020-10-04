حظك اليوم الأحد 4-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يتميز بشخصيته القوية، وحبه للقيادة سواء في حياته الشخصية أو العملية، مما يجعله قادر على تحقيق طموحه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يجعلك اليوم تشعر بالإحباط وعليك أن تعمل بحزم وتضع الهموم جانبا واستفد مما هو متاح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم أن تعتمد اللباقة والدبلوماسية وألا تتكلم فيما لا يخصك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز فرقة كايروكي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.