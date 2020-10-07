التحفظ على 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء ببني سويف

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، ببني سويف، حملة موسعة، اليوم، أسفرت عن ضبط 5 أطنان دقيق مدعم، مُحملة علي سيارة نصف نقل قبل بيعها في السوق السوداء، كما تحفظت الحملة على 2 طن مخلفات شيبسي بعد إعادة تجمعيها داخل مخزن مواد غذائية تمهيدًا لبيعها.

كما تمكنت الحملة من ضبط 25 كيلو لحوم دواجن منتهية الصلاحية، و جرى تحرير عدد من المحاضر للمخالفات التي تم رصدها ببعض المخابز البلدية وتنوعت ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وخبز ناقص الوزن، فضلاً عن تحرير محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية للسير في الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين على محافظ بني سويف، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية مكبرة بمركز ومدينة الواسطى، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ، بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، موجهًا إلى تنفيذ مزيد من الحملات لتصل لكل قرى ومراكز المحافظة، لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية.