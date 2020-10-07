متحدث الرئاسة: السيسي أهدى درع العمل التنموي العربي للشعب المصري

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حصل اليوم على درع العمل التنموي العربي من الجامعة العربية، موضحًا أن هذا الدرع يمنح كل عام من جامعة الدول العربية، ويسلم باليد شخصيًا من السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على مدار كل عام.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه خلال الثلاث السنوات الماضية، تم منح الدرع إلى الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، وعبدالله الثاني ملك الأردن، ودولة رئيس الوزراء البحريني، حيث يمنح هذا الدرع، لرواد العمل التنموي داخل نظام العالم العربي.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه يتم منح الدرع لمن لديهم فكر غير تقليدي، وأحدثوا نقله نوعية كبيرة في المجتمع، وكان لديهم من الإرادة وقوة الشخصية والنظرة الاستراتيجية والقيادة، بشحذ القيادة لديهم، نحو نهج التنمية الشاملة بتجربة ملهمة، تفيد أوطانهم، وايضًا تفيد الدول العربية بدراسة هذه التجربة.

وأشار إلى أن الجائزة تمنح للشخصيات التي تتميز بهذه المعايير، وحظيت بشهادات من المؤسسات العالمية والدولية، مثل ارتفاع معدلات نمو ومؤشرات ايجابية كثيرة في الاقتصاد وايضا في الحياة اليومية المعيشة، كل هذه الشروط كانت منطبقة هذا العام على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: "أبو الغيط قدم اليوم درع للرئيس، ويحفر عليه اسم من يمنح له، والسيسي عبر عن امتنانه الشديد لهذا التقدير رفيع المستوى، وأهدى هذا الدرع للشعب المصري، اللي كان دور في تحقيق معدلات التنمية، وأيضًا نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي اللي تم من نوفمبر 2016".