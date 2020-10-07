خطوات تحويل كارت المعاش إلى البطاقة اللاتلامسية والمستندات المطلوبة

تسعى جميع مؤسسات وهيئات الدولة في الوقت الراهن، إلى تحويل جميع الخدمات التي يتطلب إجراؤها الذهاب إلى المصلحة أو الجهة ليتم إجراؤها إلكترونيا، وذلك بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وحرصا من الحكومة على القضاء على التزاحم.

وتتجه هيئة البريد المصري إلى إصدار البطاقات اللاتلامسية "ميزة" لـ أصحاب المعاشات تيسيرا لهم للحصول على المعاش الشهري، بالإضافة إلى حصولهم على بعض المميزات مثل صرف جزء من المعاش قبل الشهر الجديد.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مميزات تحويل كارت المعاش إلى البطاقة اللاتلامسية والمستندات المطلوبة لذلك وفق مكتب بريد الدقي، كالتالي:

مميزات البطاقة اللاتلامسية لأصحاب المعاشات

- يستطيع المواطن صرف جزء من معاشه قبل حلول موعد صرف معاش الشهر الجديد من خلال البطاقة اللاتلامسية عن طريق شراء المنتجات وليس الحصول على المال نقدا.

- يمكن لصاحب المعاش أن يقوم بالشراء بالبطاقة اللاتلامسية والدفع بها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونية.

- تمكن المواطن من دفع الفواتير الخاصة به وجميع المستحقات الحكومية من ماكينات نقاط البيع.

- يمكن للمواطن أن يسحب المعاش الخاص به من ماكينات الصراف الآلي.

- تتميز بطاقة ميزة بكونها بطاقة لا تلامسية.

المستندات المطلوبة للتحويل للبطاقة اللاتلامسية

- استمارة فتح الحساب التي يتم الحصول عليها مجانَا من مكاتب البريد.

- صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بصاحب المعاش أو مستحقه، ويجب أن تكون سارية.

- صورة من بطاقة الفيزا الخاصة بصاحب المعاش.

ولتحويل كارت صرف المعاش الضهري إلى بطاقة "ميزة" والاستمتاع بما تقدمه من تسهيلات للمواطنين، يجب التوجه إلى مكتب البريد التابع له صاحب المعاش والذي يتحدد وفق محل سكنه، مصطحبا معه المستندات المطلوبة، ثم يملأ الاستمارة الخاصة بطلب تحويل كارت المعاش إلى البطاقة اللاتلامسية.

جدير بالذكر أنَّ البطاقة اللاتلامسية تتيح الخدمات البنكية لموظفي الدولة، كما أنَّها سارية لمدة 5 سنوات، وتكتمل المنظومة بالكامل في سبتمبر المقبل 2021، حيث سيتمّ استبدال بطاقات موظفي الدولة بالكامل وتحويلها إلى بطاقة ميزة.