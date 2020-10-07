تنازل خمسة مرشحين للنواب في القليوبية

تلقت لجنة طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، بمحكمة بنها الابتدائية، طلبات تنازل خمسة مرشحين، عن خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، لينخفض بذلك عدد المرشحين إلى ٢٢٣ مرشحًا في 6 دوائر انتخابية.

ومن بين المرشحين الذين تقدموا بطلبات تنازل النائب الحالي محمود عطية، عن حزب الوفد بدائرة شبرا الخيمة، وشريف على حسن عليمى بدائرة طوخ، ومحمد سيد محمد مصطفى، دائرة طوخ، ونجيب لطفى نجيب فريد، دائرة شبرا الخيمة الذي انسحب قبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، ومحمد نصر عبد الرازق نصر، دائرة الخانكة، تنازل لصالح ابن عمه المرشح محمد عبد الواحد.

وكانت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، أعلنت خوض ٢٢٨ مرشحًا بينهم 21 سيدة، الانتخابات بـ6 دوائر انتخابية ، .

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للفردى، من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).