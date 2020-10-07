ضبط شخصين بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين بالقاهرة والدقهلية بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة ، لاسيما فى مجال مواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية بكافة صورها وأشكالها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنعها وملاحقة وضبط القائمين عليها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى وقوع العديد من المواطنين ضحية لعمليات احتيال من قبل مسئولى أحد المراكز التعليمية "غير المرخصة" ، والاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم تسفيرهم للخارج للدراسة بالجامعات الأجنبية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط 3 أشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة القاهرة، حاصلة على بكالوريوس، وآخر بدون عمل – مقيمان بمحافظة الدقهلية) حيث يزاول المذكورون نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الهجرة غير المشروعة وقيامهم بتأسيس كيان تعليمى للدراسة بالخارج - كائن مقره بدائرة قسم شرطة قـصر النيل بمديرية أمن القاهرة، وله مقر آخر - كائن بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية، مُتخذين منهما وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى فى تهريب الشباب راغبى السفر للدول الأجنبية بزعم استكمال دراستهم بالخارج ببعض الجامعات الأجنبية للهروب إلى الدول الأوربية، والإعلان على مواقع "الإنترنت" وصفحات التواصل الاجتماعي عن توافر تأشيرات دراسية "خلافاً للحقيقة" مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين (100 إلى 150 ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقرى الشركة المشار إليهما، وأمكن ضبط اثنين من المتهمين بدائرتى قسمى شرطة قصر النيل وثان المنصورة، وعثر بحوزتهما على (جوازات السفر لأسماء أشخاص مختلفة - عقود اتفاق محررة مع وراغبى السفر للدراسة - كشوفات حسابات بنكية لأشخاص مختلفة مزورة بالكامل– مستندات شخصية وصور ضوئية لمستندات حاصة بأشخاص مختلفة - لوحة إعلانية بنر - كمية من أوراق الدعاية وأكلاشيه باسم الكيان المشار إليه تفيد الإعلان عن الدراسة فى بعض الجامعات الأجنبية)، وكذا (2 هاتف محمول - جهاز كمبيوتر بمشتملاته، وجهاز لاب توب)، وبفحص الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة المضبوطة تبين احتواؤهم على العديد من الملفات والمحادثات التى تؤكد نشاطهما الإجرامى، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثالث المتواجد حاليا بالخارج بإحدى الدول الأجنبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.