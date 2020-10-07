الديهي يشيد بإهداء السيسي درع العمل التنموي للشعب: البطل يستحق

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تسلمه "درع العمل التنموي العربي لعام 2020"، وهي الجائزة التي تمنح سنويا من جامعة الدول العربية، إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها، موضحًا أن السيسي أهدى الشعب هذا الدرع وهو يستحق، وقالها الرئيس مرارًا وتكرارا، إن المواطن هو البطل، لأنه هو الذي صبر وتحمل، وأوصل النظام المصري إلى ما هو عليه الآن.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "tEn"، أن السيسي استقبل الأمين العام للجامعة العربية بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد والمشرف على مجلس الجامعة العربية، وعدد آخر من قيادات الجامعة.

الديهي: الشعب تفهم فلسفة الحكومة في ملف التصالح بمخالفات البناء

من ناحية أخرى، ذكر الإعلامي أن فلسفة الحكومة في ملف التصالح في مخالفات البناء، والتي تم تطبيقها خلال الآونة الأخيرة لم تكن بهدف المال، بل لمنع التعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، مشيدًا بوصول طلبات التصالح على مخالفات إلى مليون و750 ألف طلب حتي الآن، لافتا إلى أن الشعب تفهم فلسفة الحكومة في ذلك، مشيرًا إلى أن المال لم يكن أحد مكونات المعادلة المصرية في هذا الملف فلم يكن جبائيا.

وأشار إلى أن القرار كان هدفه وقف نزيف التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، فهذا القرار يشبه قرار تحرير سعر الصرف، والذي كان قرارا صعبا، إلا أنه كان في مصلحة المواطن، "لو استمرينا في الاعتداء على الأراضي الزراعية، لم نجد طعاما لأولادنا"، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت في الاختبار الذي أرغمت عليه".

الديهي عن "موقف صلاح الإنساني": وزير خارجية متكاملة

وعلى جانب آخر، علق الإعلامي نشأت الديهي، علي الموقف الإنساني لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، والذي أنقذ فيه متشردا حاول مجموعة من الشباب مضايقته، قائلًا :" ما حدث يشعرنا أننا نمتلك شباب يشرف.. صلاح الخلوق النجم العالمي الذي يعتبر أفضل من أنجبت الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة والذي يشبه الخطيب في أخلاقه وفي أدبه".

وتابع: "صلاح كان عنده مباراة الأسبوع الماضي وعند سيره في الشارع وجد مجموعة من الشباب تتحرش بأحد المشردين ويسخرون منه، فكان من محمد صلاح إلا وأنقذه وقال لهم كلمة واحدة ممكن بكرة تبقي مثله، تدخل صلاح لأنه إنسان وتم إهداؤه لهذا الرجل 100 جنيه استرليني.. لم يكن صلاح سفير فقط بل وزير خارجية متكاملة، وسلك قنصلي متكامل".