اعترافات جامعية: "شغالة في الدعارة الإلكترونية من 3 سنين ولسه عذراء"

"كنت بعمل فيديوهات إباحية وأنا في الجامعة، الفيديو بـ 600 جنيه، والمكالمة بـ200 جنيه".. بتلك الكلمات اعترفت فتاة خريجة جامعة خاصة، المعروفة بـ"حسناء الشيخ زايد"، بتفاصيل جريمة تصوير فيديوهات إباحية، والمشاركة في مكالمات جنسية مع زبائنها نظير حصولها على مبالغ مالية منهم.

وقررت النيابة العامة، حبسها على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسها 15 يومًا.

وأضافت المتهمة: "بعد التخرج من الجامعة عملت صفحات إباحية على فيسبوك عشان أكسب فلوس كتير، بس وشغالة في الدعارة الألكترونية من 3 سنين أنا لحد دلوقتي لسه عذراء".. بهذه الكلمات واصلت المتهمة اعترافها، بتفاصيل جريمتها بعد القبض عليها في الشيخ زايد، بعد تداول فيديوهات.

وأفادت تحريات المباحث، بأن المتهمة خريجة جامعة خاصة، ومقيمة بإحدى الشقق الفارهة داخل كومباوند شهير بمنطقة الشيخ زايد، وأشارت التحريات إلى أن المتهمة سبق إلقاء القبض عليها فى قضية تعاطي مواد مخدرة.

وأوضحت تحريات المباحث، أن المتهمة اعترفت أثناء استجوابها بأنها قامت بإنشاء عدد من الصفحات على شبكة الإنترنت وغرف مغلقة تحت مسمى "حسناء الشيخ زايد" تقوم من خلالها باستقطاب راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية، واستأجرت الشقة المقيمة بها لتصوير فيديوهات جنسية بدون إظهار وجهها، وتم ضبط 20 فيديو تظهر فيه المتهمة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ورصدت المتابعة الأمنية، وجود صفحة بأحد المواقع الإلكترونية تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي تبدي خلالها المُعلنة استعدادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

وتبين أنها بدون عمل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، وبمواجهتها أقرت باعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وقالت المتهمة إنها تقوم بالتنقل من مدينة الشيخ زايد إلى مدينة نصر لاستقطاب الشباب وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

كما عثر بحوزتها على (2 هاتف محمول أحدهما يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم – مبلغ مالي من متحصلات نشاطها.