إنشاء مجمع مواقف بمدينة كفر شكر للقضاء على التكدس المروري

أكد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إدارج مقترح لإنشاء مجمع مواقف بمدينة كفر شكر على طريق "بنها - المنصورة" بهدف خدمة المواطنين وأصحاب السيارات.

وأضاف "رفعت" فى تصريحات صحفية، اليوم، أن المدينة تضم 2 موقف عشوائي بالبر الشرقي والبر الغربي، يضمان 6 خطوط بإجمالي 261 سيارة مخصصة لنقل الركاب إلى عددا من المناطق الحيوية داخل وخارج المحافظة، وأوضح أن فكرة نقل الموقف الحالى الكائن بمدخل المدينة، هدفها الحد من التكدس المرورى والزحام، مشيرا إلى تطوير ونقل الموقف العمومى لسيارات المدينة ضمن تكليفات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بكافة الخدمات والمرافق والمشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين، ولفت إلى أن الموقف العمومي المقرر انشائه بطريق "بنها - المنصورة" سيقضى على الزحام والتكدسات المرورية بمدخل المدينة.

يذكر أن مدينة كفر شكر تشهد عشوائية كبيرة وفوضى مرورية بمدخل المدينة بسبب المواقف العشوائية والتوك التوك الذى يغلق مدخل المدينة.