الرئاسة: لم نسجل أي إصابات بكورونا بين السائحين منذ ثلاثة أشهر

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لاستعراض الموقف الحالي للسياحة في مصر، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الحوافز التي أقرتها الحكومة أثرت بشكل كبير في دعم القطاع، والرئيس وجه بالحفاظ على العمالة في قطاع السياسة، سواء بالفنادق أو في المطاعم، وكل المنشآت السياحية، ويتم تثبيت أوضاعهم، ودعمهم.

وتابع: "مناطق البحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ، لم تسجل إصابات كورونا، وجميع الأفواج السياحية التي جاءت مصر وغادرت خلال الثلاثة أشهر الماضية لم تسجل حالة إصابة واحدة، وهم عددهم كبير جدا، هذا يعتبر نجاحا للدولة المصرية".

واطلع الرئيس، على جهود استئناف الحركة السياحية، وكذلك ما يتم تقديمه من حزم تحفيزية لدعم قطاع السياحة، حيث وجه بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي وتثبيت أوضاعها، خاصةً في ظل الدعم الحكومي للقطاع، استجابةً لتداعيات جائحة كورونا، وكذا البرامج الحكومية التحفيزية الموجهة في هذا الإطار.

كما وجه الرئيس بمواصلة جهود الارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، في إطار نهج الدولة المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية وإقامة المتاحف، وأبرزها المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة.