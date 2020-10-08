القليوبية والدقهلية وأسيوط وقنا والقاهرة.. 5 حرائق شهدتها مصر أمس

شهد يوم أمس، عدد كبير من الحرائق التي وقعت في أماكن مختلفة بالجمهورية وتسببت في مقتل امرأة وحدوث تلفيات كبيرة وتدمير لأحد المقامات وانتهت بحريق في الجامع الأزهر الشريف.

الحرائق التي وقعت أمس نستعرضها معكم كما يلي:

حريق بمخلفات زراعية بالقليوبية

سيطرت مدينة طوخ بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة وإدارة الحماية المدنية، على حريق شب بمخلفات زراعية بطريق ميت كنانة، أمس، ضمن الجهود المبذولة للقضاء على السحابة السوداء.

وقال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن المديرية شكلت لجنة برئاسة المهندسة منى عامر، للمرور على مواقع تجميع قش الأرز ومتابعة الحصاد بمركز القناطر الخيرية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على القش وعدم حرقه والاستفادة من استخدامه فى تخزين محصول البطاطس وصناعة الأعلاف.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن منظومة جمع وتدوير قش الأرز تجري بالتعاون مع وزارة البيئة ممثلة فى جهاز شؤون البيئة بمحافظات "الدقهلية والقليوبية والشرقية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة"، وتهدف للحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادى للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

حريق هائل في مطعم بالمنصورة و8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

شب حريق هائل في مطعم بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية أمس الأربعاء، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة لصاحب المطعم، وتحاول قوات الحماية المدنية محاصرة النيران بعد أن امتد إلى طابقين بالعقار.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في مطعم حضرموت بمدينة السلام، وخروج ألسنة اللهب والدخان الكثيف من المكان.

ودفعت قوات الحماية المدينة بـ8 سيارات إطفاء بقيادة الدكتور العقيد أحمد عوض، مدير إطفاء الدقهلية، وانتقلت سيارات الإسعاف لمحيط المكان.

وأغلقت أجهزة الأمن شارع عبدالسلام عارف الرئيسي بالمنصورة، المقابل لمدينة السلام، لحين التمكن من السيطرة على الحريق.

مصرع ربة منزل في حريق نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز بأسيوط

لقيت ربة منزل في أواخر الثلاثينيات من عمرها، مصرعها، في حريق اندلع داخل شقة سكنية بقرية "كوم أسفحت"، بدائرة مركز صدفا، في محافظة أسيوط، مساء أمس، نتيجة انفجار اسطوانة "بوتجاز"، تم التحفظ على جثة المتوفية تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور مركز شرطة صدفا، بووود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، من أهالي قرية "كوم أسفحت"، بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بالقرية.

وعلى الفور، انتقل فريق من قوات الشرطة والحماية المدنية والإسعاف وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحريق نتيجة انفجار اسطوانة بوتجاز داخل منزل ملك "مشهور عبدالرحيم عبدالله"، مقيم بذات الناحية، وأسفر الحريق عن مصرع ربة منزل تُدعى "هدى عبدالحليم محمد"، 39 عاما.

تم نقل الجثة إلى مستشفى صدفا المركزي، حيث تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

تدمير مقام "الأنصاري" في حريق قنا ولجنة لتعويض المتضررين

كشفت المعاينة الأولية لموقع الحريق الذي اندلع في إحدى المناطق التجارية بمدينة قنا، في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء، عن تدمير مقام "الشيخ الأنصاري"، والتهام محتويات عدد من محلات بيع الملابس والسجاد.

وبعد انتهاء قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الذي شب في معرض للسجاد بسوق "الصهاريج" في ميدان "الأنصاري" بمدينة قنا، قام فريق من ضباط مباحث قسم قنا بإجراء المعاينة اللازمة لكشف أسباب الحريق وحصر الأضرار الناجمة عنه، كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحريق، لمباشرة التحقيق.

وبينما تواصل الأجهزة المختصة حصر التلفيات والخسائر التي تسبب فيها الحريق، أثبتت معاينة ضباط مباحث القسم تضرر مقام الشيخ "الأنصاري" بصورة كبيرة أدت إلى تدميره تماماً، كما التهمت النيران محتويات اثنين من محلات بيع الملابس، ومعرض للسجاد، بمنطقة السوق.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً بنشوب حريق هائل في معرض للسجاد بدائرة بندر قنا، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، مدعومة بـ7 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران وإخمادها، قبل امتدادها إلى باقي المحلات والمنازل المجاورة.

حريق بالجامع الأزهر الشريف

شب حريق في غرفة ملحقة بالجامع الأزهر، وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى مكان الحادث لإخماد النيران.

ودفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى ساحة الصلاة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، علق عليه البعض أنه حريق داخل الجامع الأزهر، من جانب باب الصعايدة.

القصة الكاملة لحريق الجامع الأزهر: ماس كهربي بغرفة بالدور الثالث