نائب رئيس جامعة بنها يتفقد إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد

تفقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أعمال اليوم الأول من الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد 2020-2021 بعدد من كليات الجامعة.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور لطفى أبوسالم عميد كلية العلوم، والدكتور مصطفى العبادي عميد كلية التجارة، والدكتور عربى الطوخي وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، والدكتور أحمد بيومي مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة ووكلاء الكليات.

واطمئن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد، مشيدا بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم.

وقال الدكتور تامر سمير إنه جرى إعداد 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبى عليهم حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، مضيفا أن الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الصحي داخل الجامعة هو الهدف الذي نسعى له ضمن خطة عمل الإدارة الطبية بالجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة على المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي وتواجد الأطباء وهيئة التمريض والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب، وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية التي اتخذتها الجامعة ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير اللازمة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

من جانبه، قال الدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات الطبية المختلفة بجميع كليات الجامعة لاستقبال الطلاب مع توفير الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية بكل عيادة والحرص على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا.