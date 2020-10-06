سيدة تتهم زوجها بتعذيبها بعد زواجه من أخرى في الغربية

تقدمت سيدة فى العقد الرابع من عمرها، ببلاغ رسمي لمركز شرطة زفتى بالغربية، اليوم، اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب المبرح وتعذيبها لاعتراضها على زواجه من سيدة، حال تواجدها بمنزل الزوجية، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وسحجات نُقلت على إثرها بسيارة إسعاف إلى مستشفي زفتى العام.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام بوصول سيدة أربعينية تدعى "جيهان.ا" مقيمة بقرية مسجد وصيف التابعة لمركز ومدينة زفتى، مصابة بجروح وعلى جسدها آثار تعذيب.

وأفادت المجني عليها في بلاغها أن زوجها تزوج من أخرى، وحينما اعترضت تعدى عليها بالضرب المبرح وطردها خارج منزل الزوجية كرهًا عنها مستعملا القسوة والقوه والعنف.

وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فأمرت بعرض السيدة على الطب الشرعي وإعداد تقرير طبي بحالتها، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.