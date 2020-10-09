حظك اليوم الجمعة 9-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القوية والقيادية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتجنب الأضواء وأن تتبع حدسك وتتحكم في تلقائيتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تساعدك أن تتعامل بحنكة، فقط ينصحك الفلك اليوم بعدم التعالي ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.