حظك اليوم الأربعاء 7-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بحبه لاستخدام الإسلوب الحيادي في مختلف مواقف حياته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالحماس.. تتمتع بمخيلة خصبة وتبدو ملهما وتميل نحو المغامرة وتجربة كل جديد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك مما يجعلك ساطعا وتعرف كيف تجذب إليك الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ويوافق تاريخ ميلادها 30 سبتمبر.