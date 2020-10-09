القليوبية تطلق 5 محاذير يجب على مرشحي النواب تجنبها

وضعت محافظة القليوبية، عددا من الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية لمجلس النواب، وأخطرت رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولي أقسام الإعلانات بها استعدادا لبدء الدعاية الانتخابية رسميا لمرشحي دوائر المحافظة الـ 6 المتنافسين على 16 مقعدا والقوائم يوم 19 أكتوبر الجاري.

وحدد ديوان عام المحافظة 5 ضوابط لتنظيم الدعاية، تضمنت الشروط والمحاذير، وشملت توضيحات تفصيلية لأشكال الدعاية بحسب كل مكان.

وأكدت المحافظة على مراعاة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الفنية للحفاظ على الشكل الجمالي أثناء الدعاية الانتخابية.

وتستعرض "الوطن" محاذير المحافظة التي يجب تجنبها من المرشحين:

عدم السماح بأي ملصقات ورقية أو كتابة يدوية على الحوائط والأسوار وغرف وكبائن الكهرباء وأعمدة الإنارة.

تحديد أماكن وأعداد وأنواع الدعاية الانتخابية بمعرفة مسئولي المراكز والمدن والأحياء بما لايتعارض مع اللوائح والقوانين وضرورة التزام المرشحين بها.

عدم إتلاف المرافق العامة باستخدامها في الدعاية الانتخابية كأعمدة الإنارة والأشجار والأرصفة ومنع إتلاف الطبقة الإسفلتية بالشوارع.

يحظر استخدام الشبكات الكهربائية في الدعاية والإعلان

يتم رفع جميع الدعاية الانتخابية بعد انتهاء الانتخابات لعدم التعرض للمساءلة القانونية

ونبهت المحافظة على المختصين بكل الوحدات المحلية بضرورة رفع كل البوابات الخشبية والدعاية الإعلانية والالتزام بالضوابط والاشتراطات الفنية وكذا الجدول الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

في سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه سيتم فرض غرامة مالية كبيرة على كل مرشح يخالف قواعد الدعاية والملصقات ويقوم بالكتابة على الجدران وفي الشوارع والميادين العامة.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة للأجهزة التنفيذية بالعمل على منع لصق الدعاية الانتخابية على كورنيش النيل أو الكباري أو الأنفاق، مشيرًا إلى أنه لابد من الحفاظ على المظهر الحضاري لمدن المحافظة ومعالمها وعدم تشويهها بالصور.

وناشد المحافظ جميع المرشحين بالالتزام بتلك القرارات والحفاظ على المظهر الحضاري أثناء فترة الدعاية الانتخابية.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المدن بعدم وضع إعلانات لمرشحي مجلس النواب على المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات وعدم تعليق إعلانات بعرض الشارع، مؤكدًا على أهمية مراعاة العوامل الأمنية بالنسبة للإعلانات التي يتم وضعها حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بإزالة كل أشكال الدعاية المخالفة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والقرى التابعة، والتحفظ عليها.

وأكد المحافظ أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودورها في انتخابات مجلس النواب يتمثل في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.