سباق المرشحين يتحول إلي "أهلي وزمالك" وخناقات على مواقع التواصل الاجتماعي

شهد سباق الدعاية الانتخابية بين مرشحى مجلس النواب أجواء ساخنة خلال الساعات الماضية، وصلت إلى تبادل الاتهامات بينهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وتقطيع اللافتات والتسابق فى الجولات الانتخابية.

الجيزة: هتافات لنادي القرن ضد أحمد مرتضى

ففى الجيزة، استقبلت أعداد كبيرة من جماهير نادى الزمالك المرشح أحمد مرتضى، أثناء إحدى جولاته بمنطقة أبوهريرة قبلى قسم الجيزة، وهى من معاقل المرشح رجل الأعمال محمد أبوالعينين، إلا أن مشجعى النادى الأهلى تجمعوا بالدفوف للهتاف للأهلى نادى القرن أثناء مرور أحمد مرتضى على المحال التجارية والمقاهى، وهو ما قابله أنصاره بالهتاف لنادى الزمالك وأحمد مرتضى، فطلب الأخير من مؤيديه عدم الرد على جمهور الأهلى.

اتهامات بين أنصار "فرغلي وأبوقمر" ببورسعيد

وفى بورسعيد، شهدت صفحات التواصل الاجتماعى مشادات بين أنصار مرشحَى الدائرة الثانية أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب الحالى، والحسينى أبوقمر، مرشح حزب الشعب الجمهورى وعضو مجلس الشعب قبل أحداث يناير، وتبادل أنصار المرشحَين الاتهامات بتقصيرهما خلال فترة وجودهما تحت قبة البرلمان.

وفى دمياط، اشتعلت المنافسة فى الدائرة الأولى، بعد عودة ضياء الدين داود إلى كشوف الناخبين، حيث كثف مرشحو حزب مستقبل وطن على المقعد الفردى من جولاتهم الانتخابية، ومنهم أيمن يوسف رخا، رجل الأعمال، الذى التقى أهالى عزبة اللحم وزار المقاهى وورش صناعة الأثاث ومحلات البقالة لعرض برنامجه الانتخابى والتعرف على مشكلات المواطنين، وعقد مؤتمراً جماهيرياً بقرية شط جريبة والتقى كبار العائلات وصنّاع الأثاث بصحبة عدد من قيادات الحزب.

وشارك «رخا» الذى يشغل منصب أمين مساعد حزب مستقبل وطن وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية فى مسيرة بشوارع مركز كفر البطيخ مسقط رأسه، وهو من أكبر الكتل التصويتية فى دمياط، فيما عقد محمد مصطفى الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة وابن محافظة دمياط والمرشح على المقعد الفردى عن حزب مستقبل وطن، مؤتمراً جماهيرياً بقرية الركابية، والتقى المواطنين على المقاهى وأجرى جولة على محلات البقالة والجزارة والأحذية، كما غازل صناع الأثاث للحصول على أصواتهم فى الانتخابات.

وفى كفر الشيخ، اشتكى بعض مرشحى مجلس النواب بالمحافظة من تمزيق لافتات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم فى الشوارع والميادين وبعض الطرق، متهمين منافسيهم بتقطيعها.

ورغم أن كفر الشيخ من محافظات المرحلة الثانية بالانتخابات، المقرر أن تبدأ الدعاية فيها رسمياً 18 أكتوبر الجارى، فإن المرشحين كافة حزبيين أو مستقلين أو نواباً حاليين، علقوا اللافتات بالميادين الرئيسية والشوارع والطرق العامة وعلى مرافق الدولة وأعمدة الإنارة، واشتكى المرشحون من تمزيقها فى الميادين الرئيسية.

وقال المرشح عصام عبدالغفار، مرشح حزب مستقبل وطن بالدائرة الثالثة التى تضم مراكز «الحامول وبيلا والبرلس» إنه تمت إزالة بوسترات الدعاية الخاصة به فى «الخاشعات» من قبَل أحد المرشحين، كما تم تقطيع اللافتات على طريق بلطيم، وطريق أبوسكين، وبوسترات أمام كوم الحجنة طريق إبشان، والمناوفة، مضيفاً: «بعض الأهالى أمسكوا بأنصار أحد مرشحى بلطيم أثناء تقطيعها، وأرادوا تسليمه إلى الشرطة ولكننا رفضنا، وعلى جميع المرشحين إبعاد مؤيديهم، لأن هذا ينافى الأخلاق والاحترام».

وفى الإسكندرية، اشتدت الدعاية الانتخابية بدائرة المنتزه والرمل، بين مرشحى الأحزاب والمستقلين ومنهم النائبة إلهام المنشاوى فى دائرة الرمل، والنائبة مى محمود فى دائرة المنتزه.

وفى محاولة لاستغلال وجودهما مسبقاً بالبرلمان ومعرفة الأهالى بهما قامت النائبتان بالمرور اليومى وتكثيف الوجود فى الشارع بين المواطنين من أجل الدعاية الانتخابية، والتقطت إلهام المنشاوى العديد من الصور مع الأهالى وأطفال المنطقة الذين كانوا جزءاً من الدعاية بالإمساك بالبوسترات ورفعها والهتاف باسميهما ورمزيهما الانتخابيين.

وهو ما ردت عليه مى محمود بجولات ميدانية يومية بين المواطنين لحث المواطنين على المشاركة تحت شعار «نازل ولا حتتنازل».

وفى مطروح، عمل النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن المحافظة، على دعم ومساندة ابن عمه جمال رسلان وشهرته جمال الشورى، المرشح للمجلس على المقعد الفردى عن حزب مستقبل وطن، رقم واحد فى الكشف رمز القلم.

وزار «فضل» ابن عمه فى الشادر الذى أقامه وسط مدينة مرسى مطروح، وأعلن أمام أبناء القبيلة والقبائل الأخرى المساندة لهم مؤازرته فى الانتخابات الجارية.

ورفض النائب سليمان فضل الترشح لانتخابات مجلس النواب الحالية، من أجل الوقوف مع ابن عمه جمال الشورى، وإعطاء فرصة لمرشحين جدد لتمثيل أهالى مطروح بجميع تركيباتها من أبناء القبائل وأبناء وادى النيل، لاستكمال مسيرة التمثيل المشرف فى البرلمان والعمل على تنمية محافظة مطروح فى جميع القطاعات المختلفة.

من جهة أخرى، أعلن المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بمجلس النواب، عن حدوث تغييرات داخل قائمة «نداء مصر»، وهى القائمة الثانية التى تخوض الانتخابات البرلمانية على قطاع غرب الدلتا، حيث تم استبدال 3 أعضاء من الأساسيين بالاحتياطيين لهم، وتنازل 6 مرشحين عن الترشح فى 3 دوائر انتخابية بمجلس النواب فى الإسكندرية، لينخفض عدد المرشحين إلى 215 مرشحاً فردياً فى 6 دوائر انتخابية.

وأوضح «المشد» أن هناك 4 تنازلات عن الترشح بدائرة المنتزه من قبَل نبيل محمد محمد سليم رقم 3، وأحمد إبراهيم أحمد رقم 72، ومحمد السيد مجاهد رقم 73، ومحمد السيد قزاع رقم 44، وتنازل عن الترشح فى دائرة سيدى جابر محمد عبدالهادى الخولى رقم 27، وفى دائرة العطارين تنازل أمير أبوهيف رقم 10.

نائب عن شبرا يعلن انسحابه بعد عودته للسباق بساعات

وفجّر الدكتور محمود عطية، النائب الحالى عن دائرة شبرا والمرشح عليها، مفاجأة بتنازله عن الترشح وقدم طلباً رسمياً إلى لجنة الانتخابات بمحكمة بنها الابتدائية، وذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بإعادته إلى قوائم المرشحين عقب استبعاده فى مرحلة الطعون بسبب الكشف الطبى.

ورفع المرشح محمد نصر مدينة، المستقل عن دائرة الخانكة، شعار «لمّ الشمل»، وتنازل عن الترشح لمساندة ابن عمه النائب الحالى محمد مدينة الذى يخوض الانتخابات بنفس الدائرة التى تضم الخصوص والعبور عن حزب الوفد.

وفى دمياط، أعلنت سلوى على الجيار عن انسحابها، قائلة لـ«الوطن»: «قدمت أوراق انسحابى من الانتخابات بعد أن وجدت الموضوع صعباً جداً والأمر يحتاج الكثير من المصاريف».