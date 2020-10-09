الجسمي يشارك مصر احتفالاتها بانتصارات أكتوبر: الشعب الأقرب لقلبي

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الجمهور المصري احتفالاته السنوية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر الـ47، وقدّم حفلا غنائيا ضخمًا برفقة فرقته الموسيقية في مدينة الجلاله بالعين السخنة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، واختتمها بأغنية "بالبنط العريض" التي تحظى بشعبية هائلة.

عُرض الحفل في بث مشترك على قناتي dmc وON المصرية، بتنظيم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أعرب "الجسمي" خلال الحفل عن سعادته بالمشاركة السنوية في احتفالات جمهورية مصر العربية في انتصارات أكتوبر، ممثلاً وطنه الإمارات والوطن العربي كافة، قائلا: "كل سنة ومصر والشعب العربي بألف خير، اليوم نحتفل بعيد النصر والكرامة"، وأضاف: "شعب الإمارات ومصر يحتفلون مع بعض بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر، يا رب دائمًا الإمارات ومصر وكل الوطن العربي في احتفالات وانتصارات".

وأكد، أن علاقته بمصر وشعبها كبيرة، مضيفًا: "دائمًا نبضات قلبي تتسارع كل ما أصل إلى مصر أو أكون بها وأحس بالأمان، لأنني أفرح وأسعد لما أكون بين أهلي وناسي المصريين الشعب القريب لقلبي"، مبديًا إعجابه بروعة وجمال المكان الساحر في مدينة الجلالة، المدينة المصرية الساحلية العصرية، التي تجسد بوضوح الإرادة والعزيمة المصرية وباعتبارها واحدة من الإنجازات الكبرى".

وقدّم "الجسمي" خلال الحفل بعض الأغاني الوطنية في حب مصر والشعب المصري كأغنية "يا أغلى إسم في الوجود" والأغاني تسلم إيدينك وأجدع ناس، بالإضافة إلى أغنية "سُنة الحياة" التي لاقت انتشارًا مصريًا وعربيًا كبيرًا.

واختتم الفنان الإماراتي: "ألف مبروك لمصر على كل هذه المشاريع الجميلة".