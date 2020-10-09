محافظ البحيرة يشارك في ماراثون الشباب والرياضة للدراجات

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن مصرنا بخير بشبابها الواعى والواعد والمحترم لتسير بهم ولهم بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق وواعد وغد أفضل، مشيرًا إلى أهمية الرياضة كأسلوب حياة لتعمل على تنمية الصفات الحميدة كالصبر، والثقة بالنفس والمثابرة والقدرة على التحمل، والتعاون والمساعدة على احترام القوانين والأنظمة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير فى بناء الهوية والشخصية لدى الجميع وخاصة لدى الشباب، ليتحلى بالقيم السلوكية القومية وإعدادهم من كافة الجوانب لتحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية فى كافة البرامج التنموية الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات.

جاء ذلك مشاركته فى ماراثون الدراجات الذى نظمته صباح اليوم الجمعة، مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد، الذى يأتى انطلاقا من دور وزارة الشباب بتوسيع ممارسة الرياضة بين الشباب وجعلها أسلوب حياة، والمشاركة في المناسبات الوطنية لرفع الوعي وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب.

وانطلق الماراثون بمشاركة المحافظ، واللواء محمد شوقى بدر. السكرتير العام المساعد. والدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، و 300 شاب وفتاة والرواد من أعضاء مراكز الشباب بداية من ميدان الشهداء بدمنهور "النافورة سابقا" إلى الكوبرى الدولى بمسافة 7 كيلو متر، بالتزامن مع انطلاق مسابقات مماثلة بجميع محافظات الجمهورية.

حيث قام وزير الشباب والرياضة باطلاق إشارة بدء المارثون بجميع المحافظات فى نفس التوقيت، وقال الدكتور ابراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أن المديرية استعدت فنيا وتنظيميا حيث شارك 100 عضو من أبناء مراكز الشباب فى تنظيم الماراثون بشكل متميز، احتفالا بذكرى نصر اكتوبر المجيد والذى ترعاه الوزارة وينطلق بجميع المحافظات مع اطلاق هشتاج تحت شعار "شباب مصر بيهني مصر في يوم النصر".

وفى نهاية المارثون قام المحافظ بتكريم الفائزين وعددهم 25 متسابقاً، وتقديم مكافأة مالية قدرها 500 جنيه لكل فائز تحفيزا للتنافس الرياضي.