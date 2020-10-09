تحركات مرشحي دمياط.. "داوود" يعود للمعركة و"صقر" تأكل مع المواطنين

واصل نواب البرلمان عن محافظة دمياط ضياء الدين داوود وغادة صقر وأبو المعاطى مصطفى والمرشحون على المقعد الفردي لانتخابات 2020 م جولاتهم الانتخابية في منافسة شرسة مع زملائهم بذات الدائرة.

ففي دائرة دمياط "الأولى" يخوض ضياء الدين داوود رمز الحصان الانتخابات في منافسة مع 39 مرشحا ومرشحة بينهم الدكتورة غادة صقر زميلته تحت قبة البرلمان ومنافسة له خارج المجلس، حيث يحظى داوود بشعبية كبيرة بين أبناء دائرته وفي لقائه الثاني بعد فوزه في قضية الطعن على قرار استبعاده من كشوف المرشحين بعد حكم القضاء الإداري عاد داوود ليخوض المعركة مجددا ويلتقي أهالي مدينة عزبة البرج صاحبة أكبر أسطول صيد في مصر حيث التقى العديد من الصيادين للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها هذا.

وعقد داوود مؤتمرا جماهيريا مع أهل مدينة عزبة البرج على أحد المقاهي تبعها جولة سيرا على الأقدام بالمدينة.

في سياق متصل، كثفت الدكتورة غادة صقر من جولاتها الانتخابية بدأتها بقرية البصارطة مرتدية عباءة سوداء، وحرصت على تناول الفطير المشلتت مع أبناء القرية، كما زارت منزل الشهيد فاروق إبراهيم، وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع أسرته كما تناولت وجبة العشاء مع عدد من جزاري قرية البستان خلال جولة انتخابية.

وقامت صقر بجولة انتخابية بنطاق ميدان باب الحرس حيث التقت بعدد من تجار الأدوات المنزلية والأقمشة من أبناء الصعيد والتقت معهم صور سيلفي هم وأبناؤهم، كما عرضت عليهم برنامجها الانتخابي.

فيما يتنافس الدكتور أبو المعاطي مصطفي والمرشح عن دائرة كفر سعد يخوض منافسة شرسة مع 47 مرشح حيث قام بجولة استمرت لساعات شملت عزب" السرايا - شلباية والنجار بدائرة مركز فارسكور كما زار قرية كرم ورزوق بذات المركز هذا، بالإضافة لعزب "الصعايدة وعطا الله" بدائرة مركز الزرقا حيث التقى المواطنين بالمقاهي والشوارع، فيما استقبله أهالي قرى العبيدية فارسكور وأبو سعادة بكفر سعد بالترحاب والأحضان رافعين بوستراته لدعمه في المعركة الانتخابية حيث يعتمد أبو المعاطي على تاريخه البرلماني تحت قبة البرلمان.