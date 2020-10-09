"دراجتك صحتك".. 1500 متسابق يشاركون في ماراثون الدقهلية للدراجات

انطلق الماراثون الرياضي للدراجات والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم، تحت شعار "رياضتك مناعتك.. دراجتك صحتك" احتفالا بنصر أكتوبر، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأشرف على تنفيذ الماراثون بالدقهلية علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة، بحضور اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة نائبا عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ورضا السرسي مدير عام بوزارة الشباب مندوبًا عن وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، والدكتور أيمن ربيع وطارق دهب معاونا وكيل الوزارة.

بدأ الماراثون من أمام قرية "منية سندوب" على طريق "المنصورة - أجا" بمشاركة حوالى 1500 متسابق من مختلف الأعمار ومراكز الشباب، وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث فئات "الرواد أكبر من 50 عامًا والشباب والفتيات".

ومن جانبه قال "الشربيني"، إن الدولة تهتم بالرياضة وتشجع على ممارستها وتشجيع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية.

وقدّم وكيل الوزارة، التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم ولرجال قواتنا المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

وأشار، إلى أن مبادرة "دراجتك صحتك" وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية بالإضافة إلى تبني العديد من المبادرات المختلفة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل الرياضة ركيزة أساسية فى حياة المواطن المصري، لما لها من أهمية وأدوار إيجابية عديدة على النواحي البدنية والصحية.

وقدّم "الشربيني" الشكر لمدير أمن الدقهلية والأجهزة الأمنية وإدارة المرور وهيئة الإسعاف لدورهم الفعال في تأمين خط سير الماراثون، والذي انتهى بتحديد الفائزين وتوزيع الجوائز.