صور.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد منسي: سجل اسمه بحروف من نور

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح اليوم الجمعة، مسجد الشهيد العقيد أحمد منسي الذي أكرمه الله باصطفائه للشهادة وشاء سبحانه أن يخلد اسمه في سجل البطولة والشرف بحروف من نور، مؤكدا أنه سيظل لأجيال متعاقبة قدوة للشباب ولكل وطني شريف، سائلا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان.

ووجه وزير الأوقاف، خلال افتتاح المسجد بالإسكندرية، التحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي لا تنسى أبناءها الشرفاء فخر الوطنية المصرية ومدرستها السامية، حيث شيدت الهيئة الهندسية هذا المسجد تخليدا لذكرى الشهيد المنسي، وهو المسجد التاسع الذي تسلمته وزارة الأوقاف المصرية من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بعد تسلمها لثمانية مساجد بمحور المحمودية بالإسكندرية كلها تحمل وتخلد أسماء شهداء عظام ضحوا بدمائهم وأنفسهم في مواجهة قوى الشر والضلال وجماعات الفوضى والإرهاب.

وقال جمعة إن الشهداء قدموا وطنهم على أنفسهم في أعظم مدرسة الوطنية والفداء وهي مدرسة القوات المسلحة المصرية خير أجناد الأرض، وها نحن اليوم نسهم في شيء يسير من رد جميل المنسي ورفاقه ذلك الجميل الذي يطوق عنق كل وطني شريف والذي ستذكره الأجيال المتعاقبة بكل عزة وفخار.

وأكد وزير الأوقاف أن الوفاء لدماء الشهداء يقتضي منا أن نسير على دربهم درب الوطنية في الحفاظ على وطننا ومواجهة أهل الشر ودعاة الفوضى بكل قوة وحسم، وأن نبذل أقصى ما في طاقتنا ووسعنا لبناء وطننا في جميع المجالات، كل في مجاله وميدانه، فكل من يقف على ثغر من ثغور الوطن فليحرص على ألا يُؤتَى الوطن من قبله.

أول تعليق لأرملة الشهيد منسي بعد افتتاح مسجد باسمه: الخبر أسعد قلوبنا

ومن جانبها، كانت منار سليم أرملة العقيد الشهيد أحمد منسي، عبرت عن سعادتها البالغة بعد إعلان وزارة الأوقاف عن افتتاح مسجد جديد يحمل اسم الشهيد منسي في سوق الجملة الجديد بمنطقة برج العرب بالاسكندرية.

وأضافت منار في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "حاجة تشرف والخبر أسعد قلوبنا، بعد ما شوفت الإعلان، بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر، وحقيقي الدولة تفعل كل ما بوسعها، وفي كل وقت وفي كل فرصة لإثبات بطولات شهداء الوطن وتكريمهم وتخليد ذكرائهم في كل المناسبات".

وتابعت: "نحن نشعر بهذا الأمر ونفخر به، وستظل مصر قوية بسواعد أبنائها الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن وإعلاء كلمته".