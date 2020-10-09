محافظ أسوان: تحصيل 34 مليونا و932 ألف جنيه من 8624 طلب تصالح

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن أن التسهيلات المقدمة وخفض أسعار الأراضي ساهمت في وصول عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء بلغت 8624 طلبا حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت إلى 34 مليون و932 ألف جنيه، وشدد المحافظ على المسئولين بضرورة التزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقى الطلبات بالإجراءات الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عطية، أن مواصلة الليل بالنهار شعار يرفعه العاملون داخل مراكز ومنافذ تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بمجالس المدن والمراكز بمحافظة أسوان، وذلك تنفيذاً للتوجيهات بتقديم كافة التسهيلات المتاحة أمام المواطنين لسرعة الإنتهاء من الإجراءات المختلفة وتقديم أى مستندات متاحة حتى نهاية أكتوبر الحالي.

وتابع أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات لتفعيل دور المشاركة المجتمعية الجادة، من خلال مساهمتهم في تحمل قيمة مقابل جدية التصالح بنسبة 25 %، لأصحاب مخالفات البناء من محدودى الدخل والبسطاء، من أجل إنهاء إجراءات التصالح داخل القرى والأحياء الشعبية.

وأشار المحافظ، إلى أن ذلك سيساهم في رفع الأعباء المالية عن هؤلاء المواطنين، وتسهيل إجراءات التصالح؛ من أجل الوصول لتحقيق الاستقرار والمعيشي لهم، والذىي يتوازى مع التسهيلات الأخرى التي منحتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة أسوان، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقديم التسهيلات، لمساعدة المتقدمين لإنهاء الإجراءات المختلفة في أقل وقت ممكن حتى نهاية أكتوبر الجاري، واستمرت كذلك في دعوة المواطنين للتصالح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومكبرات الصوت بسيارات تطوف المحافظة.