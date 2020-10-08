محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ أعمال إحلال شبكات المياه والصرف

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف الأعمال الجارية في المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي على طريق السادات من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ بنهاية أكتوبر الجاري بما يساهم في انسياب الحركة المرورية في الاتجاهين، وذلك في إطار استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ، أنه سيتم مراعاة إنهاء الأعمال وتنفيذ تحويلات مرورية في المسافة من المقاولون العرب وحتى نزل الشباب تحسباً لأي اختناقات، ولاسيما مع وقوع العديد من المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية على طريق السادات والذي يشهد كثافة في حركة السير للمركبات المختلفة أثناء فترات الذروة.

من جانبه، أكد المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أن المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد الشبكات والممتدة من المقاولون العرب وحتى مبنى مديرية التموين شهدت معدلات تنفيذ أسرع على الرغم من معوقات المياه الجوفية والطبيعة الصخرية لهذه المنطقة، موضحاً أن المرحلة الثانية تشمل تركيب مواسير جديدة بطول 1200 متر وقطر 600 مللي لخط الصرف الصحي وقطر 12 بوصة لخط مياه الشرب، كما سيتم استكمال المراحل التالية للمشروع حتى مدخل منطقة الكرور.

وكشف رفعت إسماعيل، عن أنه بعد تخصيص 250 مليون جنيه عقب زيارة رئيس الوزراء الأخيرة في يوليو الماضي جار طرح تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة خدمات مياه الشرب للقضاء على ضعفها أو تكرار انقطاعها حيث سيتم إنشاء خزان بسعة 10 آلاف متر مكعب بمنطقة مدينة ناصر لزيادة تدفقات المياه بها وأيضاً مناطق وسط المدينة، بجانب إنشاء خزان آخر بمنطقة الشيخ هارون بسعة 5 آلاف متر مكعب لتقوية مياه الشرب بها، بالإضافة إلى إنشاء خزان ثالث بسعة 5 آلاف متر مكعب بمنطقة الصداقة الجديدة لإنهاء مشكلة ضعف المياه بها ولمناطق السيل الجديد والسيل الريفي والزيداب والناصرية والجوزيرة.