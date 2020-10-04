محافظ أسوان يلتقي متدربي البرنامج الرئاسي

تنفيذا للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفعالية فى وضع وإدارة السياسات وصنع واتخاذ القرار، التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة "EPLP" .

وأكد اللواء أشرف عطية أن محافظة أسوان تشهد حاليا اهتماما بالغا من القيادة السياسية ومجلس الوزراء من أجل إحداث طفرة غير مسبوقة فى عمليات التنمية بقطاعات البنية الأساسية والخدمية والتطوير والتجميل والإستثمار والسياحة وغيرها من مشروعات التأمين الصحي الشامل وتحيا مصر وحياه كريمة والتحول الرقمي مما سيساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني، بالإضافة إلى إبراز الوجه الحضاري واستعادة الهوية البصرية لعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقي باعتبارها من أهم المقاصد السياحية الدولية.

وخلال اللقاء، أوضح أشرف عطية بأننا نسعى لاقتحام المشاكل المتراكمة وإنهاء المشروعات المتعثرة مع تطوير الخدمات السياحية من خلال الارتقاء بالمظهر العام والسلوك الحضاري للحنطور والمراكب الشراعية والعاملين عليها.

ورحب المحافظ بأعضاء البرنامج الرئاسي وقضائهم مدة شهر للوقوف عمليا على حجم الإنجازات الجارية على أرض محافظة أسوان وذلك ضمن خطة الدولة لتجهيز صف ثاني من القيادات وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتا إلى أنه سيتم تقديم كافة سبل الدعم للمتدربين خلال فترة التدريب من أجل تحقيق المعايشة والتطبيق العملي لما تم دراسته نظريا بالأكاديمة الوطنية وذلك من خلال إعداد برنامج متخصص ومكثف يشمل الجولات الميدانية بهدف التعرف عن قرب على طريقة وآليات عمل الجهاز الإداري التي تتم داخل المحافظة سواء داخل المراكز التكنولوجية أوالديوان العام أو مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات .

وكانت محافظة أسوان واصلت جهودها لتنمية وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك ضمن مسابقة "شباب أسوان يبتكر" والتي قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتدشين فعالياتها التي تستهدف كافة الفئات من الشباب الأسواني الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى المجالات الصناعية والإنتاجية والحرفية والخدمية، وكذا الأنشطة الإنتاجية فى المجال الزراعي بهدف توفير فرص عمل حقيقة للشباب.